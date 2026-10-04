फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Big Bitters won gold, Naughty Aces won silver

Noida News: बिग बिटर्स ने जीता स्वर्ण, नॉटी एसेस ने रजत

Sun, 04 Oct 2026 08:27 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 08:27 PM IST
विज्ञापन
Big Bitters won gold, Naughty Aces won silver
ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित लीजेंड बाई कुंदन मैदान पर चल रही इंडूरेंस कप में स्वर्ण कप ट्रॉफी की व
फोटो
विज्ञापन




संवाद न्यूज एजेंसी

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित लीजेंड बाई कुंदन मैदान पर चल रहे इंडूरेंस कप के फाइनल मुकाबलों में बिग बिटर्स और नॉटी एसेस क्रिकेट क्लब ने जीत दर्ज की। बिग बिटर्स ने अनटेम्ड-11 को पांच विकेट से हराकर स्वर्ण कप जीता, जबकि नॉटी एसेस ने बैंडिट्स-11 को सात विकेट से पराजित कर रजत कप अपने नाम किया।
स्वर्ण कप के फाइनल में अनटेम्ड-11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में आठ विकेट पर 179 रन बनाए। शास्वत वर्मा ने 54 रन की पारी खेली। बिग बिटर्स की ओर से कमल और रवि ने तीन-तीन विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए बिग बिटर्स ने पांच विकेट पर 181 रन बनाकर जीत हासिल की। मो. खुशनवाज ने 48 रन बनाए और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया।
विज्ञापन


रजत कप के फाइनल में बैंडिट्स-11 ने आठ विकेट पर 266 रन बनाए। बीनू माधव ने 92 रन बनाए। जवाब में नॉटी एसेस ने तीन विकेट पर 269 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। तरुण अग्निहोत्री ने 91 और ईशान शर्मा ने 80 रन की पारी खेली। ईशान को मैन ऑफ द मैच चुना गया। बैंडिट्स-11 की ओर से बीजू मोन ने तीन विकेट लिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed