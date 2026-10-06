Noida News: यूपी के व्यंजनों की खुशबू महकेगा भारत मंडपम

माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के व्यंजनों की खुशबू अब दिल्ली के भारत मंडपम में भी महकेगी। प्रदेश सरकार ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 की सफलता के बाद अब 45वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में एक जनपद एक व्यंजन का स्टॉल लगाने का फैसला लिया हैं। जहां प्रदेश के 75 जिलों के स्वाद को प्रदर्शित किया जाएगा। फेयर में पहुंचने वाले लोगों को यूपी के अलग अलग जगहों के व्यंजनों का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। साथ ही उत्पादकों का कारोबार बढ़ेगा।दिल्ली के भारत मंडपम में 14 से 27 नवंबर तक 45वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (आईआईटीएफ) 2026 का आयोजन होगा। जहां पहली बार ओडीओसी का स्टॉल लगेगा। ग्रेटर नोएडा में आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में भागीदारी के बाद यह कदम सरकार ने उठाया हैं। उत्तर प्रदेश के स्थानीय उत्पादों, पारंपरिक व्यंजनों और पाक विरासत को देश-दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। प्रदेश की स्थानीय परंपराओं को व्यापार, ब्रांडिंग और बाजार से जोड़ने का अवसर मिलेगा। ओडीओसी की अवधारणा स्थानीय व्यंजनों को वैश्विक पहचान और बाजार उपलब्ध कराने पर आधारित है। अब तक ओडीओपी ने जिलों के विशिष्ट उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ा गया।