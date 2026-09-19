Noida News: शहर में गूंज रही भागवत और रामकथा
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 10:22 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 10:22 PM IST
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नोएडा (संवाद)। शहर में इन दिनों जगह-जगह श्रीमद्भागवत कथा और रामकथा का आयोजन किया जा रहा है। सेक्टर-19 स्थित सनातन धर्म मंदिर, सेक्टर-56 के लक्ष्मी नारायण मंदिर और सेक्टर-116 में रोजाना श्रीमद्भागवत कथा हो रही है। विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक आयोजनों के साथ वृंदावन से आए कथावाचक भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। कथा सुनने के लिए महिलाएं, बच्चे और पुरुष बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। वहीं, सेक्टर-77 स्थित प्रतीक विस्टीरिया में राम भक्तों की ओर से 18 से 20 सितंबर तक प्रतिदिन दो घंटे रामकथा का आयोजन किया गया। भक्तों ने कथा के साथ भजनों का भी आनंद लिया।
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