Noida News: सतर्कता सप्ताह में जागरूकता कार्यक्रम
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 07:04 PM IST
Updated Tue, 06 Oct 2026 07:04 PM IST
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नोएडा। विश्व भारती पब्लिक स्कूल में बीएचईएल पीएस एनआर के सहयोग से सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यार्थियों को सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, पारदर्शिता और नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूक किया गया। सत्यनिष्ठा विषय पर भाषण प्रतियोगिता में छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कक्षा छह से आठ तक के विद्यार्थियों ने मानव श्रृंखला भी बनाई। प्रतियोगिता में शिवाध्या दुबे ने प्रथम, आन्या ठाकुर ने द्वितीय तथा अद्विक नायक व प्रत्यूष सिंह ने तृतीय स्थान हासिल किया। अमान आलम को सांत्वना पुरस्कार मिला। मुख्य अतिथि रेखा भारद्वाज, बीएचईएल एजीएम संजय दुबे, प्रधानाचार्या अमिता गंजू समेत शिक्षक मौजूद रहे। ब्यूरो
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