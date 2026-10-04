Noida News: आशीष नेहरा अकादमी की सात विकेट से जीत

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ग्रेटर नोएडा। जसवंत सिंह रावत मेमोरियल ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट के लीग मुकाबले में आशीष नेहरा क्रिकेट अकादमी ने एबिलिटीज क्रिकेट अकादमी को सात विकेट से हराया। मलकपुर स्थित यंग स्टार क्रिकेट मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए एबिलिटीज ने 40 ओवर में नौ विकेट पर 191 रन बनाए। विशाल चौहान ने 57 रन बनाए। आशीष नेहरा अकादमी की ओर से प्रशांत ने तीन और रिषभ बंसल ने दो विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए आशीष नेहरा अकादमी ने 24 ओवर में तीन विकेट खोकर 192 रन बना लिए। मेहुल चौधरी ने 63, अक्षज ने 61 और प्रगम ने 50 रन बनाए। प्रगम को मैन ऑफ द मैच चुना गया। ब्यूरो