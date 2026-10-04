फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Ashish Nehra Academy won by seven wickets

Noida News: आशीष नेहरा अकादमी की सात विकेट से जीत

Sun, 04 Oct 2026 07:48 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 07:48 PM IST
विज्ञापन
Ashish Nehra Academy won by seven wickets
ग्रेटर नोएडा। जसवंत सिंह रावत मेमोरियल ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट के लीग मुकाबले में आशीष नेहरा क्रिकेट अकादमी ने एबिलिटीज क्रिकेट अकादमी को सात विकेट से हराया। मलकपुर स्थित यंग स्टार क्रिकेट मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए एबिलिटीज ने 40 ओवर में नौ विकेट पर 191 रन बनाए। विशाल चौहान ने 57 रन बनाए। आशीष नेहरा अकादमी की ओर से प्रशांत ने तीन और रिषभ बंसल ने दो विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए आशीष नेहरा अकादमी ने 24 ओवर में तीन विकेट खोकर 192 रन बना लिए। मेहुल चौधरी ने 63, अक्षज ने 61 और प्रगम ने 50 रन बनाए। प्रगम को मैन ऑफ द मैच चुना गया। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed