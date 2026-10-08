Noida News: खिताब के लिए भिड़ेगी आर्मी पब्लिक स्कूल और एएसआर पब्लिक स्कूल

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-37 स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल में आयोजित 19वें शहीद कैप्टन विजयंत थापर मेमोरियल इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट में बृहस्पतिवार को चौथे दिन क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए। सेमीफाइनल जीतकर आर्मी पब्लिक स्कूल, नोएडा और एएसआर पब्लिक स्कूल, ग्रेटर नोएडा ने फाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में आर्मी पब्लिक स्कूल, नोएडा ने बिलाबॉन्ग हाई इंटरनेशनल स्कूल, नोएडा को 2-0 से हराया। वहीं इंडस वैली स्कूल, नोएडा ने समरविल स्कूल, नोएडा को 2-1 से शिकस्त दी। तीसरे क्वार्टर फाइनल में एपीजे स्कूल, नोएडा ने कैम्ब्रिज स्कूल, नोएडा को 5-3 से हराया। चौथे मुकाबले में एएसआर पब्लिक स्कूल, ग्रेटर नोएडा ने समरविल स्कूल, ग्रेनो को 3-1 से पराजित किया। पहले सेमीफाइनल में आर्मी पब्लिक स्कूल ने 4-0 से जीत दर्ज की। दूसरे सेमीफाइनल में एएसआर पब्लिक स्कूल, ग्रेटर नोएडा ने एपीजे स्कूल, नोएडा को 1-0 से हराया।