Noida News: पिछले दो साल के मुकाबले इस साल अक्तूबर में कम रहा एक्यूआई

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- इस बार अक्तूबर के पहले छह दिन दौरान येलो जोन में रहा ग्रेनो का एक्यूआई

माई सिटी रिपोर्टर

ग्रेटर नोएडा। पिछले दो साल के मुकाबले इस बार अक्तूबर माह के पहले छह दिन वायु प्रदूषण कम रहा है। अभी तक शहर का एक्यूआई येलो जोन में बना हुआ है। जबकि पिछले दो साल ऑरेंज जोन में भी पहुंच गया था। हालांकि आने वाले समय में तापमान गिरने के साथ ही एक्यूआई बढ़ेगा। इसका एक कारण वायु प्रदूषण की रोकथाम के इंतजाम भी नहीं होना हैं। अक्तूबर शुरू होने के साथ ही शहर की हवा प्रदूषित होने लगती है। तापमान गिरने के साथ एक्यूआई में इजाफा हो जाता है। इसके लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने तमाम नियमों का पालन कराने का आदेश भी जारी किया है लेकिन सख्ती के साथ इनका पालन नहीं किया जाता है। इस कारण हर साल शहर के लोगों को प्रदूषित हवा में सांस लेने पड़ रहा है। हालांकि अक्तूबर माह की शुरूआत अच्छी रही है। पहले छह दिन शहर का एक्यूआई येलो जोन में रहा हैं। मंगलवार को भी ग्रेनो का एक्यूआई 150 रहा।



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तारीख 2026 2025 2024

01 116 153 141

02 130 139 216

03 107 104 170

04 171 227 212

05 150 180 190

06 153 166 172



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