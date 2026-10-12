अमर उजाला इंपैक्ट : सेक्टर 70 की गलियां हुई जगमग, नोेएडा प्राधिकरण ने सही कराईं स्ट्रीट लाइटें

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नोएडा। सेक्टर 70 की गलियां अब दिवाली में जगमगाएंगी। इसके लिए नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर की स्ट्रीट लाइटों को ठीक करवाया है। प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों से बात की और सोमवार की रात को स्ट्रीट लाइटें सही कराईं। दरअसल, रविवार को सेक्टर 70 के निवासियों संग अमर उजाला संवाद का आयोजन किया गया। इस दौरान आरडब्ल्यूए अध्यक्ष अमित चौहान ने बताया कि सेक्टर में अधिकतर स्ट्रीट लाइटें खराब हैं, जिसके चलते घना अंधेरा छा जाता है। इसको अमर उजाला ने जब प्रमुखता से प्रकाशित किया तो अगले दिन ही यानी सोमवार को नोएडा प्राधिकरण की टीम सेक्टर 70 पहुंची। जहां सेक्टर की गलियों की खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को सही कराया गया। साथ ही प्राधिकरण की टीम ने लोगों से संवाद भी किया और उनसे स्ट्रीट लाइटों की जानकारी ली। इस दौरान सही हुई स्ट्रीट लाइटें देखकर निवासियों ने खुशी जताई और नोएडा प्राधिकरण व अमर उजाला का आभार जताया। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष ने कहा कि अब दिवाली में सेक्टर में अंधेरा नहीं रहेगा।