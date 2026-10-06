Noida News: आलोक को मिली डीएफसीसीआईएल की कमान

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ग्रेटर नोएडा। रेलवे बोर्ड के एडिशनल मेंबर (ब्रिज) आईआरएसई आलोक तिवारी को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सोमवार को उन्होंने नोएडा स्थित डीएफसीसीआईएल कार्यालय में कार्यभार भी संभाल लिया। आलोक तिवारी 36 साल से भारतीय रेलवे में हैं और वर्ष 1988 बैच के आईआरएसई अधिकारी हैं। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कारपोरेट कार्यालय में समीक्षा बैठक की। जिसमें प्रमुख गतिविधियों, चल रहे कार्यों और संचालन संबंधी बिंदुओं पर चर्चा की। ब्यूरो