Noida News: दो वर्ष बाद सुपरनोवा में 350 परिवारों को मिला गंगाजल

--

--

--

--

विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टरनोएडा। सेक्टर 94 स्थित सुपरटेक सुपरनोवा के आवासीय टावरों में 350 परिवारों को दो वर्ष बाद गंगाजल मिलेगा। प्राधिकरण ने यहां बुधवार से आपूर्ति शुरू कर दी है। सोसाइटी में गंगाजल नहीं होने पर हाई टीडीएस और दूषित पानी की आपूर्ति से निवासी परेशान थे। नोएडा प्राधिकरण ने इसका संज्ञान लिया और सोसाइटी में आपूर्ति शुरू कर दी है।बता दें सुपरटेक सुपरनोवा में नोवा ईस्ट और वेस्ट आवासीय टावर हैं। बिल्डर पर पानी का 42 लाख रुपये बकाया होने के चलते दो वर्ष पूर्व प्राधिकरण ने यहां आपूर्ति बंद कर दी। वर्तमान में सोसाइटी का संचालन एओए कर रही है। यह पानी का बिल अब ब्याज समेत 72 लाख रुपये है। एओए इस बिल को जमा करने की स्थिति में नहीं है। सोसाइटी में बोरवेल से आपूर्ति हो रही है। पानी का सॉफ्टनर प्लांट भी लंबे समय से खराब है। बीते दिनों यहां आपूर्ति होने वाले पानी में कीड़े निकलने की शिकायतें आई थीं। नोएडा प्राधिकरण ने इसका संज्ञान लेकर फिलहाल के लिए गंगाजल की आपूर्ति शुरू कर दी है। यह लोगों के लिए बड़ी राहत है।गंगाजल की आपूर्ति शुरू होना हमारे लिए बडी राहत है। बकाये पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। प्राधिकरण अधिकारियों से इस संबंध में बात की जाएगी। लोगों की सुविधा के लिए गंगाजल की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। -नरेश नंदवानी, एओए सलाहकार