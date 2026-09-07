Noida News: बारिश के बाद तेज धूप ने बढ़ाई उमस
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 09:40 PM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 09:40 PM IST
विज्ञापन
यमुना सिटी (संवाद)। लगातार दो दिनों की बारिश के बाद सोमवार को मौसम ने फिर करवट ली। सुबह से आसमान साफ रहा और दिनभर तेज धूप निकलने से वातावरण में नमी बढ़ गई। इसके चलते लोगों को उमस और चिपचिपी गर्मी का सामना करना पड़ा। यमुना सिटी और जेवर क्षेत्र में सुबह मौसम सामान्य रहा, लेकिन दिन चढ़ने के साथ धूप तेज होती गई। दोपहर में उमस बढ़ने से लोगों को परेशानी हुई। पंखे और कूलर चलाने के बावजूद गर्मी से पूरी तरह राहत नहीं मिल सकी। बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट का असर भी तेज धूप के कारण कम होता नजर आया। शाम को धूप कमजोर पड़ने के बाद मौसम में कुछ नरमी आई और उमस भी कम महसूस हुई।
विज्ञापन