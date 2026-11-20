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यमुना सिटी। रबूपुरा में बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जगी ही थी कि एक दिन राहत मिलने के बाद बृहस्पतिवार को फिर से कई घंटे बिजली गुल रही। इससे क्षेत्र के ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ गई। बिजली नहीं आने के कारण लोगों के रोजमर्रा के काम प्रभावित हुए। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। ऐसे में बिजली आपूर्ति बाधित होने से घरेलू कामकाज के साथ अन्य जरूरी कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। लोगों ने बिजली विभाग से नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है।

संवाद न्यूज एजेंसी