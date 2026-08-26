Noida News: किसानों के आंदोलन से जुड़े अधिवक्ता

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यमुना सिटी। यमुना एक्सप्रेस-वे के खुर्जा कट पर क्षेत्रीय लोगों के चढ़ने-उतरने के लिए सीढ़ियों के निर्माण और जेवर के क्षेत्रीय लोगों को टोल में छूट देने की किसानों का अनिश्चितकालीन धरना बुधवार को जारी रहा। बुधवार को किसानों के धरने को बार एसोसिएशन जेवर के पदाधिकारियों ने भी अपना समर्थन दिया। अधिवक्ताओं ने पूरी मजबूती के साथ मांग उठाने की बात कही है। किसान नेता पवन चौरोली के नेतृत्व में स्थानीय मुद्दों और समस्याओं के निस्तारण के लिए किसानों ने 24 अगस्त को तहसील का घेराव किया था। अधिकारियों से वार्ता विफल होने के बाद किसान तहसील में ही धरने पर बैठ गए थे। जिसके बाद इस आंदोलन को विभिन्न किसान संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया था। ब्यूरो

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