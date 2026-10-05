फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   AD Basic expressed displeasure over the poor ranking of schemes

Noida News: योजनाओं की खराब रैंकिंग पर एडी बेसिक ने जताई नाराजगी

Mon, 05 Oct 2026 09:50 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 09:50 PM IST
विज्ञापन
AD Basic expressed displeasure over the poor ranking of schemes
सूरजपुर स्थित बीएसए कार्यालय में बैठक के दौरान सवाल जवाब करतीं एडी बेसिक मेरठ ऐश्वर्या लक्ष्मी
फोटो
विज्ञापन

प्रशस्त एप, स्वच्छ हरित विद्यालय और नशामुक्त अभियान में खराब प्रदर्शन पर जताई नाराजगी

माई सिटी रिपोर्टर
योजनाओं की खराब रैंकिंग पर एडी बेसिक ने जताई नाराजगी



ग्रेटर नोएडा। बेसिक शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं में जनपद की प्रदेश स्तरीय रैंकिंग संतोषजनक नहीं मिलने पर एडी बेसिक मेरठ ऐश्वर्या लक्ष्मी ने नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रशस्त एप, स्वच्छ एवं हरित विद्यालय और नशामुक्त अभियान की रैंकिंग में सुधार के लिए बीएसए को तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। निपुण भारत मिशन की रैंकिंग में भी जिले की स्थिति बेहतर नहीं मिलने पर सभी एआरपी, एसआरजी और बीईओ को निर्धारित लक्ष्य पूरा करने को कहा गया।



एडी बेसिक ने स्कूलों में योजनाओं की नियमित निगरानी कर लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कायाकल्प योजना के तहत लंबित कार्यों को जल्द पूरा कराने के लिए तीनों प्राधिकरणों के साथ समन्वय करने को कहा गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्कूलों में जरूरी सुविधाओं से जुड़े कार्यों में देरी नहीं होनी चाहिए।
विज्ञापन




आईजीआरएस की शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता खराब मिलने पर बीएसए और सभी बीईओ को स्वयं निगरानी करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि शिकायतों का केवल समय सीमा में निस्तारण पर्याप्त नहीं है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण समाधान भी जरूरी है। बीएसए राहुल पंवार ने व्यवस्थाओं में सुधार के लिए बैठक बुलाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed