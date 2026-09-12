फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Accused arrested for fraud involving the promise of low-interest loans.

Noida News: कम ब्याज पर लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी का आरोपी गिरफ्तार

Sat, 12 Sep 2026 08:18 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 08:18 PM IST
विज्ञापन
Accused arrested for fraud involving the promise of low-interest loans.
मोबाइल नंबर और बैंक खातों के सुराग से लोन ठगी के आरोपी तक पहुंची पुलिस
विज्ञापन


माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। कम ब्याज पर बिजनेस और पर्सनल लोन दिलाने का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाले साइबर ठगों के नेटवर्क का पुलिस ने खुलासा किया है। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने गिरोह के मुख्य आरोपी कमल कुमार मिश्रा को सेक्टर-11 मार्केट के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी के मोबाइल की जांच में ठगी से जुड़े कई नंबर और सिम कार्ड मिले हैं। पुलिस के अनुसार, गिरोह में रुण, हर्षित, प्रदीप कुमार झा और कपिल के नाम सामने आए हैं। पुलिस इनकी तलाश कर रही है।
डीसीपी साइबर शैव्या गोयल ने बताया कि साइबर ठगी की शिकायतों की जांच के दौरान कुछ मोबाइल नंबर पुलिस के रडार पर आए थे। इन नंबरों के खिलाफ राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायतें दर्ज थीं। पुलिस ने डिजिटल फुटप्रिंट, मोबाइल नंबर और बैंक खातों के लेनदेन की जांच शुरू की। इसी दौरान एक नंबर के लगातार इस्तेमाल की जानकारी सामने आई। जांच में पता चला कि आरोपी अलग-अलग नंबरों से लोगों को फोन करते थे। बातचीत के दौरान उन्हें कम ब्याज पर बिजनेस लोन, पर्सनल लोन और अन्य वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिया जाता था। इच्छुक व्यक्ति को लोन प्रक्रिया शुरू कराने के नाम पर पहले प्रोसेसिंग फीस, टैक्स और दूसरे शुल्क जमा करने के लिए कहा जाता था। इसके बाद रकम अलग-अलग बैंक खातों में मंगाकर निकाल ली जाती थी। लोन नहीं मिलने पर पीड़ितों को ठगी का पता चलता था।
विज्ञापन

पुलिस ने एक संदिग्ध कोटक बैंक खाते की पड़ताल की तो उससे संबंधित दो साइबर ठगी की शिकायतें मिलीं। आगे जांच करने पर अलग-अलग बैंक खातों में भी संदिग्ध लेनदेन का पता चला। एक खाते में करीब 30 हजार और दूसरे खाते में करीब एक लाख रुपये की ठगी से संबंधित जानकारी सामने आई। इसके बाद अन्य राज्यों से मिली शिकायतों को भी जांच में शामिल किया गया। मोबाइल नंबर के धारक की पहचान होने के बाद पुलिस टीम कमल कुमार मिश्रा तक पहुंची। सेक्टर-11 मार्केट के पास उसे कार में बैठे पकड़ा गया। उसके पास से मोबाइल फोन बरामद हुआ। फोन में दो सिम कार्ड मिले। पूछताछ में आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर लोन दिलाने के नाम पर लोगों से संपर्क करने की बात स्वीकार की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed