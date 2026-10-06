Noida News: चोरी के दो मोबाइल के साथ युवक गिरफ्तार

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ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क पुलिस ने मंगलवार को योगी गोल चक्कर के पास से मोबाइल चोरी के आरोपी साहिल उर्फ बेबे (21) को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी के दो मोबाइल फोन और एक अवैध चाकू बरामद किया है। आरोपी बिलासपुर का रहने वाला है और वर्तमान में सूरजपुर क्षेत्र की राशिद कॉलोनी में किराये पर रहता है। कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि आरोपी पर नॉलेज पार्क और सूरजपुर थाने में पहले से चार मुकदमे दर्ज हैं। ब्यूरो