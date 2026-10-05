Noida News: 70 फीट ऊंचा बनेगा दशानन का पुतला

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रबूपुरा (संवाद)। अनाज मंडी स्थित रामोत्सव मैदान में श्री रामलीला कमेटी की ओर से 11 से 21 अक्टूबर तक 11 दिवसीय रामलीला महोत्सव आयोजित किया जाएगा। कमेटी के अध्यक्ष विजय तायल ने बताया कि वृंदावन के आदर्श श्री रामलीला एवं रासलीला मंडल के 30 कलाकार रामलीला का मंचन करेंगे। महोत्सव में रावण और कुंभकर्ण के 70-70 फीट ऊंचे पुतलों का दहन मुख्य आकर्षण रहेगा। मंच पर रावण के विशाल महल का सेट तैयार किया जा रहा है। पूरे परिसर को रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया जाएगा। इसके अलावा राम बारात के अवसर पर कस्बे में भव्य शोभायात्रा भी निकाली जाएगी।