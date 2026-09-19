फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   98 convicts get life imprisonment in one and a half year due to in-charge advocacy

Noida News: प्रभारी पैरवी से डेढ़ साल में 98 दोषियों को उम्रकैद

Sat, 19 Sep 2026 07:07 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 07:07 PM IST
विज्ञापन
98 convicts get life imprisonment in one and a half year due to in-charge advocacy
-ऑपरेशन कन्विक्शन में 2021 अपराधियों को सजा
विज्ञापन

- 1733 मुकदमें में हुई प्रभावी पैरवी, और 83 को 5 से 20 साल तक का कारावास

माई सिटी रिपोर्टर
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्धनगर पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जघन्य अपराधों में प्रभावी पैरवी कर डेढ़ साल में 2021 अपराधियों को सजा दिलाई है। 1 जनवरी 2025 से 16 सितंबर 2026 तक हत्या, दुष्कर्म, पॉक्सो, दहेज हत्या, अपहरण, लूट, डकैती समेत विभिन्न अपराधों के 1733 मुकदमें में दोषियों को न्यायालय से सजा दिलाई गई। इनमें 98 अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कमिश्नरेट में गंभीर अपराधों को चिन्हित कर उनकी विवेचना की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही मुकदमों से जुड़े साक्षियों को समय से न्यायालय में प्रस्तुत कराने और प्रभावी पैरवी पर जोर दिया जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार पॉक्सो एक्ट के 40 अभियोगों में सजा दिलाई गई। दुष्कर्म के सात, अपहरण के पांच, हत्या के 48, डकैती के चार, लूट के 41 और गिरोहबंद अधिनियम के 21 मुकदमें में भी दोषियों को न्यायालय से दंडित कराया गया।
विज्ञापन

इसके अलावा चोरी के 535 और आर्म्स एक्ट के 543 अभियोगों में भी सजा हुई। अन्य अपराधों से जुड़े 489 अभियोगों में भी दोषियों को सजा दिलाई गई। प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप 98 अपराधियों को आजीवन कारावास, 25 को 10 से 20 वर्ष तक के कारावास और 58 को पांच से 10 वर्ष तक के कारावास की सजा सुनाई गई। अन्य मामलों में न्यायालय द्वारा अपराध की प्रकृति के अनुसार दंड दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


क्या है ऑपरेशन कन्विक्शन: ऑपरेशन कन्विक्शन का उद्देश्य गंभीर अपराधों के मामलों में विवेचना से लेकर न्यायालय में पैरवी तक की प्रक्रिया को प्रभावी बनाकर दोषियों को सजा दिलाना है। इससे पीड़ितों को समय से न्याय मिलने के साथ अपराधियों को उनके किए अपराध की सजा सुनिश्चित करने में मदद मिल रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें