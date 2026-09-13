Noida News: एनडीए और सीडीएस की परीक्षा में 529 अभ्यर्थी गैर हाजिर

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-नोएडा में चार केंद्रों पर हुई एनडीए और सीडीएस की परीक्षा में कुल 1715 अभ्यर्थी पंजीकृतनोएडा। शहर में रविवार को एनडीए और सीडीएस की परीक्षा आयोजित की गई। जिसके लिए चार केंद्र बनाए गए थे। इनमें राजकीय इंटर कॉलेज सेक्टर-12, जागरण पब्लिक स्कूल नोएडा, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज होशियारपुर और सेक्टर-12 स्थित भाऊराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर केंद्र शामिल रहे। इन चारों केंद्रों में कुल 1715 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से 1189 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। वहीं 529 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहें। परीक्षा देकर बाहर निकले अभ्यर्थियों ने पेपर को न तो बहुत आसान और न ही ज्यादा कठिन बताया। उनके अनुसार प्रश्नपत्र का स्तर मॉडरेट रहा और पेपर संतुलित था।एनडीए की परीक्षा दो पालियों में कराई गई। पहली पाली सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे और दूसरी पाली दोपहर दो से शाम 4:30 बजे तक हुई। वहीं सीडीएस की परीक्षा तीन पालियों में आयोजित की गई। पहली पाली सुबह नौ से 11 बजे, दूसरी दोपहर 12 से 2:30 बजे और तीसरी शाम चार से छह बजे तक हुई। परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही अभ्यर्थियों की भीड़ रही। एनडीए परीक्षार्थी खुशी सिंह ने बताया कि पेपर काफी अच्छा रहा। सवाल न बहुत आसान थे और न ही ज्यादा कठिन। गणित में त्रिकोणमिति के साथ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के सवाल आए। वहीं मादी सिंह ने बताया कि पूरा पेपर ठीक रहा और समय के हिसाब से सवाल हल किए जा सकते थे। कुछ प्रश्न थोड़े समय लेने वाले थे, लेकिन कुल मिलाकर पेपर सामान्य से मध्यम स्तर का रहा।गणित में त्रिकोणमिति और कैलकुलस का दबदबाअभ्यर्थियों के मुताबिक एनडीए के गणित के प्रश्नपत्र में त्रिकोणमिति, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से जुड़े सवाल अधिक रहे। कुछ सवालों में गणना करने में समय लगा, जबकि तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए पेपर ठीक रहा।