फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   467 families appealed for water tocm

Noida News: 467 परिवारों ने पानी के लिए मुख्यमंत्री से लगाई गुहार

Wed, 07 Oct 2026 09:19 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 09:19 PM IST
विज्ञापन
467 families appealed for water tocm
ग्रेटर नोएडा। पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए ग्रेनो वेस्ट की व्हाइट ऑर्किड सोसाइटी के 467 परिवारों ने अब मुख्यमंत्री कार्यालय से गुहार लगाई है। सोसायटी को अधिकृत जल कनेक्शन दिलाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए शासन स्तर पर मदद मांगी गई है। सोसाइटी निवासी ऐश्वर्या प्रकाश पांडेय ने बताया कि जलापूर्ति से जुड़ा मुद्दा केवल सुविधा का नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी मूलभूत जरूरत का है। इसी को देखते हुए अधिकृत जल कनेक्शन के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय तक मामला पहुंचाया गया है। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि सामूहिक प्रयास से ही अधिकृत जल कनेक्शन की मांग को मजबूती से शासन के सामने रखा जा सकता है। प्राधिकरण से कई बार गुहार लगाने के बाद भी अब तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। निवासियों का अब मुख्यमंत्री कार्यालय से मिलने वाली जानकारी और आगे की कार्रवाई का इंतजार है। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed