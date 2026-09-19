Noida News: बुजुर्ग के खाते से उड़े 4.5 लाख रुपये

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-113 थाना क्षेत्र के केपटाउन सोसाइटी (सेक्टर-74) में रहने वाले 76 वर्षीय त्रिभुवन प्रसाद सिंह के बैंक खाते से साइबर ठगों ने साढ़े चार लाख रुपये से अधिक उड़ा लिए। पीड़ित के अनुसार, 5 से 6 सितंबर के बीच उनके एसबीआई खाते से यह रकम निकाली गई। उन्होंने किसी से ओटीपी साझा नहीं किया था। घटना की सूचना मिलने पर पीड़ित ने 7 सितंबर को एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज कर तकनीकी साक्ष्यों और बैंक डेटा के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।