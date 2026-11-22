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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। दादरी में रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिवस पर अपना अधिकार जनहित संस्था ट्रस्ट ने महिला कामगार सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में करीब 300 महिला सफाई कर्मचारियों और स्कूलों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान महिलाओं के श्रम और समाज में उनके योगदान को सराहा गया। इस मौके पर रुचि भाटी, कविता शर्मा, विकास मैत्रेय सहित संस्था के संयोजक एडवोकेट अभिषेक मैत्रेय, अध्यक्ष जितेंद्र भाटी, उपाध्यक्ष कुलदीप ठाकुर, कोषाध्यक्ष मनोज कुमार गर्ग, सचिव रविंद्र भाटी और शिक्षा प्रकोष्ठ अध्यक्ष उपेंद्र सिंह समेत अन्य सदस्य मौजूद रहें।