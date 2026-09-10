नोएडा में 19वां ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल: विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गज होंगे शामिल, संदीप मारवाह करेंगे अध्यक्षता

फिल्म सिटी में 16 सितंबर से तीन दिवसीय 19वां ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल शुरू होगा। फेस्टिवल में भारत सहित विभिन्न देशों के फिल्म निर्माता, अभिनेता, निर्माता, मीडिया विशेषज्ञ, शिक्षाविद, राजनयिक, कलाकार, विद्यार्थी और सिनेमा प्रेमी भाग लेंगे। महोत्सव की अध्यक्षता मारवाह स्टूडियोज के अध्यक्ष एवं ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल नोएडा के फेस्टिवल प्रेसिडेंट डॉ संदीप मारवाह कर रहे हैं।

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