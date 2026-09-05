Noida News: जेवर में कबड्डी प्रतियोगिता में विजेता को 1.11 लाख का पुरस्कार

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यमुना सिटी (संवाद)।

जेवर में श्री दाऊजी महाराज मंदिर में दाऊ जी युवा क्लब की ओर से कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। क्लब के सदस्य सूरजभान शर्मा ने बताया कि कबड्डी प्रतियोगिता में करीब 49 टीमों ने हिस्सा लिया है। अलग-अलग टीमों के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन के लिए पूरे जोश के साथ मुकाबले खेले। प्रतियोगिता में पहले स्थान पर रहने वाली टीम को एक लाख 11 हजार रुपये और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। वहीं दूसरे स्थान पर आने वाली टीम को 71 हजार रुपये और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। आयोजकों का उद्देश्य खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बेहतर मंच उपलब्ध कराना है। इस दौरान सूरजभान शर्मा, शिवकुमार शर्मा, तरुण शर्मा और अमित शर्मा मौजूद रहे।