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दिल्ली: दिवाली से पहले सड़कों पर लगी वाहनों की कतार, जाम में फंसे लोग, करना पड़ रहा परेशानी का सामना

Sat, 07 Nov 2026 12:08 PM IST
Vijay Singh Pundir पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Sat, 07 Nov 2026 12:08 PM IST
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Motorists face trouble due to traffic jams in IP Extension
सड़क पर लगी वाहनों की कतार - फोटो : PTI

दिवाली के त्योहार से पहले दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन इलाके में सड़कों पर वाहनों की भारी भीड़ के कारण भीषण ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। त्योहार की खरीदारी और अन्य तैयारियों के लिए लोग बड़ी संख्या में घरों से निकल रहे हैं, जिसके चलते यातायात की गति धीमी हो गई है और यात्रियों को देरी का सामना करना पड़ रहा है।

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वाली जैसे प्रमुख त्योहारों के नजदीक आते ही दिल्ली-एनसीआर में बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। लोग खरीदारी के लिए घरों से निकलते हैं, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। आईपी एक्सटेंशन जैसे इलाकों में यह स्थिति विशेष रूप से देखी जा रही है।

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