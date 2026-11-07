दिल्ली: दिवाली से पहले सड़कों पर लगी वाहनों की कतार, जाम में फंसे लोग, करना पड़ रहा परेशानी का सामना

दिवाली के त्योहार से पहले दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन इलाके में सड़कों पर वाहनों की भारी भीड़ के कारण भीषण ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। त्योहार की खरीदारी और अन्य तैयारियों के लिए लोग बड़ी संख्या में घरों से निकल रहे हैं, जिसके चलते यातायात की गति धीमी हो गई है और यात्रियों को देरी का सामना करना पड़ रहा है।

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VIDEO | Delhi: Heavy traffic congestion at IP Extension as a large number of vehicles crowd the roads ahead of Diwali. Commuters face slow-moving traffic and delays as people step out for festive shopping and other preparations ahead of the festival. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) November 7, 2026 विज्ञापन



वाली जैसे प्रमुख त्योहारों के नजदीक आते ही दिल्ली-एनसीआर में बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। लोग खरीदारी के लिए घरों से निकलते हैं, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। आईपी एक्सटेंशन जैसे इलाकों में यह स्थिति विशेष रूप से देखी जा रही है। वाली जैसे प्रमुख त्योहारों के नजदीक आते ही दिल्ली-एनसीआर में बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। लोग खरीदारी के लिए घरों से निकलते हैं, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। आईपी एक्सटेंशन जैसे इलाकों में यह स्थिति विशेष रूप से देखी जा रही है।

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