Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Miranda House receives 'Eat Right Campus' certification

Delhi NCR News: मिरांडा हाउस को मिला ईट राइट कैंपस का प्रमाण पत्र

Thu, 05 Nov 2026 06:50 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 06:50 PM IST
विज्ञापन
कॉलेज को दो साल के लिए मिला एफएसएसएआई से मिला प्रमाणन
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। स्वस्थ खानपान और बेहतर जीवनशैली को बढ़ावा देने की दिशा में दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने कॉलेज को दो साल के लिए ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है। यह प्रमाणन 3 नवंबर 2026 से 2 नवंबर 2028 तक मान्य रहेगा। एफएसएसएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजित पुन्हानी ने कॉलेज की प्राचार्या प्रो बिजयालक्ष्मी नंदा को प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस उपलब्धि के साथ कॉलेज ने परिसर में खानपान की गुणवत्ता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपनी पहल को आगे बढ़ाया है।

साथ ही कॉलेज परिसर में ईट राइट इंडिया, ईट राइट युवा और एफएसएसएआई के संयुक्त तत्वावधान में ईट राइट वॉकाथॉन का आयोजन भी हुआ। शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग और कॉलेज के उपभोक्ता परामर्श केंद्र तुला के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को संतुलित आहार, फिटनेस और खाद्य पदार्थों के पैकेट पर लिखी पोषण संबंधी जानकारी के प्रति जागरूक करना था। वॉकथॉन के बाद शेफ कार्तिकेय सिन्हा ने लाइव कुकिंग सत्र आयोजित किया। इसमें उन्होंने पौष्टिक और सेहतमंद व्यंजन बनाने के आसान तरीके बताए। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में हर लेबल कुछ कहता है स्वस्थ विकल्पों के लिए खाद्य लेबल को समझें विषय पर पैनल चर्चा हुई। इसमें विशेषज्ञों ने खाद्य पदार्थों के पैकेट पर दी गई जानकारी को पढ़ने और समझने के तरीके बताए। साथ ही यह भी समझाया कि खाद्य लेबल के आधार पर किस तरह सही और पौष्टिक चीजों का चुनाव किया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें