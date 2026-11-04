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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Mayor expresses outrage over poor conditions

Delhi NCR News: सुल्तानपुरी के निगम स्कूल में अव्यवस्थाओं पर भड़के महापौर

Wed, 04 Nov 2026 10:27 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 10:27 PM IST
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नई दिल्ली। एमसीडी विद्यालयों में शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति जांचने के लिए महापौर प्रवेश वाही ने बुधवार को सुल्तानपुरी स्थित बी-2 निगम प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूल में अव्यवस्थाएं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई और क्षेत्रीय उपायुक्त को प्रधानाचार्य के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कई छात्र परिसर में इधर-उधर घूमते मिले। सफाई व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं थी। इस पर महापौर ने अधिकारियों से जवाब मांगा। उन्होंने शिक्षकों की उपस्थिति और अनुशासन की समीक्षा की। महापौर ने स्वयं पानी पीकर पेयजल की गुणवत्ता जांची और मिड-डे मील चखकर उसकी गुणवत्ता परखी। उन्होंने बच्चों से बातचीत कर पढ़ाई और सुविधाओं की जानकारी भी ली। ब्यूरो
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