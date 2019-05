हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर 400 ग्राम सोने के साथ शख्स गिरफ्तार

दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर 400 ग्राम सोने के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने बताया कि जरनैल सिंह नामक 40 वर्षीय यह व्यक्ति खुद को कस्टम अधिकारी बता रहा था। बताया गया है कि पुलिस वाला और कस्टम अधिकारी बनकर वह किसी व्यापारी से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा था।

Delhi Police: Jarnail Singh, a 40-year-old man arrested at Hazrat Nizamuddin railway station for posing as a Police/Customs official and extorting money from a businessman. 400 gram of extorted gold recovered from his possession. pic.twitter.com/rSdxAHlSW4