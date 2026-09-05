Delhi NCR News: पाइपलाइन कार्य से घोंडा-नूर-ए-इलाही मार्ग बेहाल
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 08:28 PM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 08:28 PM IST
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पूर्वी दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के घोंडा चौक से नूर-ए-इलाही मार्ग पर पिछले पांच-छह महीने से पाइपलाइन व सड़क कार्य चलने से हालत खराब है। बारिश में पानी-कीचड़ जमा होने से लोगों को रोज परेशानी होती है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क खराब होने से डीटीसी बसें (241 और डी-5501) इस रूट पर बंद हैं। यात्री ऑटो-ई-रिक्शा पर निर्भर हैं, जो मनमाना किराया वसूलते हैं। निवासी जाकिर हुसैन ने जल्द काम पूरा करने और बस सेवा बहाल करने की मांग की है। संवाद
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स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क खराब होने से डीटीसी बसें (241 और डी-5501) इस रूट पर बंद हैं। यात्री ऑटो-ई-रिक्शा पर निर्भर हैं, जो मनमाना किराया वसूलते हैं। निवासी जाकिर हुसैन ने जल्द काम पूरा करने और बस सेवा बहाल करने की मांग की है। संवाद
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