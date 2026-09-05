Delhi NCR News: शाहदरा में नलों से गंदा पानी, बीमारी फैलने की आशंका
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 08:32 PM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 08:32 PM IST
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पूर्वी दिल्ली। शाहदरा क्षेत्र में कई दिनों से नलों में काला व दुर्गंधयुक्त गंदा पानी आने से लोग परेशान हैं। इस पानी का इस्तेमाल पीने-खाने में जोखिम भरा है, लिहाजा लोग उबालकर या खरीदकर पानी का उपयोग कर रहे हैं।
निवासी कुशल ने बताया कि शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूषित पानी से डायरिया, पीलिया, टाइफाइड जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने 10 सितंबर तक का समय मांगा है और तब तक निशुल्क पीने के पानी के टैंकर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। संवाद
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निवासी कुशल ने बताया कि शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूषित पानी से डायरिया, पीलिया, टाइफाइड जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने 10 सितंबर तक का समय मांगा है और तब तक निशुल्क पीने के पानी के टैंकर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। संवाद
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