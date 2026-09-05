Delhi NCR News: शाहदरा में नलों से गंदा पानी, बीमारी फैलने की आशंका

विज्ञापन



निवासी कुशल ने बताया कि शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूषित पानी से डायरिया, पीलिया, टाइफाइड जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने 10 सितंबर तक का समय मांगा है और तब तक निशुल्क पीने के पानी के टैंकर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। संवाद विज्ञापन

निवासी कुशल ने बताया कि शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूषित पानी से डायरिया, पीलिया, टाइफाइड जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने 10 सितंबर तक का समय मांगा है और तब तक निशुल्क पीने के पानी के टैंकर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। संवाद

पूर्वी दिल्ली। शाहदरा क्षेत्र में कई दिनों से नलों में काला व दुर्गंधयुक्त गंदा पानी आने से लोग परेशान हैं। इस पानी का इस्तेमाल पीने-खाने में जोखिम भरा है, लिहाजा लोग उबालकर या खरीदकर पानी का उपयोग कर रहे हैं।