Delhi NCR News: श्रीराम मंदिर में कृष्ण लीला समापन

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मंदिर प्रसार मंत्री उमेश शर्मा ने बताया कि जन्माष्टमी के उत्सव में 19 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जो अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। मंदिर कमेटी के प्रधान दिनेश गुप्ता ने सांस्कृतिक आयोजनों को परंपरा से जोड़ने का महत्व बताया। संवाद

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पूर्वी दिल्ली। आनंद विहार स्थित श्रीराम मंदिर में जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर कृष्ण लीला का समापन धूमधाम से हुआ। लीला में भाग लेने वाले बाल कलाकारों को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया, वहीं डॉ. अनु सिन्हा को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया।