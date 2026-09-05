Delhi NCR News: शिक्षकों की भूमिका को विद्यार्थियों ने अभिनय के जरिये किया जीवंत

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नई दिल्ली। शामनाथ मार्ग स्थित बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शनिवार को शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों ने शिक्षकों का रोल प्ले किया, जो समारोह का मुख्य आकर्षण रहा। इसके अलावा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। प्रधानाचार्या रचना ने शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि वे छात्रों के भविष्य के निर्माता हैं। विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों से पूरा विद्यालय उत्साह और स्नेह से भर गया। शिक्षकों ने विद्यार्थियों के सम्मान के लिए आभार जताया। संवाद