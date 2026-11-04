Delhi NCR News: भोर में छाएगा हल्का कोहरा

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नई दिल्ली। राजधानी में बृहस्पतिवार सुबह हल्का कोहरा छाने की संभावना है। इससे सुबह के समय वाहन चालकों को परेशानी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही अगले तीन दिनों तक सुबह के समय कुछ इलाकों में हल्का कोहरा छाने का अनुमान है। प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र, दिल्ली के अनुसार, बुधवार सुबह राजधानी में बहुत हल्का कोहरा दर्ज किया गया। हालांकि, मौसम साफ रहने और धूप निकलने के कारण कुछ ही देर में कोहरा छंट गया। बुधवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.3 डिग्री कम रहा। वहीं, अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.7 डिग्री कम था। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, पांच से आठ नवंबर तक सुबह के समय कुछ स्थानों पर बहुत हल्का, जबकि कुछ इलाकों में हल्का कोहरा छाने की संभावना है। हालांकि, आठ नवंबर को दीपावली के दिन कोहरा छाने की संभावना नहीं है।

वाहन चालकों को होगी परेशानी, तापमान में गिरावट