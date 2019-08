दिल्लीवालों को केजरीवाल का बड़ा तोहफा, बिजली-पानी के बाद अब इंटरनेट भी मुफ्त

खास बातें - दिल्ली में बिजली-पानी के बाद अब इंटरनेट भी मुफ्त

- शहरभर में लगेंगे 11000 सीसीटीवी कैमरे

- हर महीने 15 जीबी डाटा मुफ्त

Delhi CM Arvind Kejriwal: 11,000 hotspots will be installed across Delhi. The work to provide free WiFi has started in a way. Every user will be given 15 GB data free, every month. This is the first phase. pic.twitter.com/GlphXfYeeK