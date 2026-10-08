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'दिल्ली पुलिस को बदनाम करने की साजिश': डीसीपी ने दी चेतावनी, कहा- एआई से बन रहे फोटो-वीडियो; न करें शेयर

Thu, 08 Oct 2026 04:04 PM IST
विकास कुमार एएनआई, दिल्ली
एएनआई, दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Thu, 08 Oct 2026 04:04 PM IST
सार

डीसीपी सृष्टि पांडेय ने नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया की हर खबर पर आंख मूंदकर भरोसा न करें और किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सच्चाई की जांच जरूर करें।

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Delhi Police DCP Srishti Pandey reacted to allegations being leveled against police
दिल्ली पुलिस की डीसीपी सृष्टि पांडेय - फोटो : ANI

विस्तार
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दिल्ली पुलिस की डीसीपी सृष्टि पांडेय ने हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे फर्जी वीडियो, एआई-जनरेटेड तस्वीरों और दिल्ली पुलिस पर लगाए जा रहे आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पुलिस बल पूरी तरह से संवेदनशील और पेशेवर है और जनता को सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों से सावधान रहने की जरूरत है।

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एआई और फेक न्यूज पर चेतावनी
डीसीपी ने कहा कि आज के समय में एआई टूल्स का इस्तेमाल करके फर्जी तस्वीरें और वीडियो बनाना बहुत आसान हो गया है। कोई दूर बैठकर भी ऐसी सामग्री तैयार कर सकता है जो विरोध प्रदर्शनों के नाम पर लोगों को प्रभावित और भ्रमित कर सके। उन्होंने जनता से अपील की कि सोशल मीडिया पर किसी भी खबर को बिना पुष्टि किए आगे शेयर न करें।

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पारदर्शिता और आधिकारिक जानकारी
उन्होंने जोर देकर कहा कि दिल्ली पुलिस एक बेहद पारदर्शी बल है। पुलिस जनता तक सही समय पर सटीक जानकारी पहुंचाने के लिए अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स का उपयोग करती है।

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महिला सुरक्षा और पुलिस के नियम
महिला प्रदर्शनकारियों द्वारा पुरुष पुलिसकर्मियों पर आपत्ति जताने के मामलों पर डीसीपी ने कहा कि दिल्ली पुलिस का बल पूरी तरह से प्रशिक्षित और संवेदनशील है। मैदान पर स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं कि महिला प्रदर्शनकारियों को केवल महिला पुलिसकर्मी ही संभालेंगी, जबकि पुरुष पुलिसकर्मी पुरुष प्रदर्शनकारियों से निपटेंगे।

बदनाम करने की साजिश
डीसीपी ने स्पष्ट किया कि धरातल पर अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कानूनी नियमों का पालन हो और कोई भी अनावश्यक या अवैध कार्रवाई न हो। सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह से निराधार हैं और दिल्ली पुलिस को बदनाम करने की एक सोची-समझी साजिश हैं।

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