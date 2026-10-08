'दिल्ली पुलिस को बदनाम करने की साजिश': डीसीपी ने दी चेतावनी, कहा- एआई से बन रहे फोटो-वीडियो; न करें शेयर
डीसीपी सृष्टि पांडेय ने नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया की हर खबर पर आंख मूंदकर भरोसा न करें और किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सच्चाई की जांच जरूर करें।
विस्तार
दिल्ली पुलिस की डीसीपी सृष्टि पांडेय ने हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे फर्जी वीडियो, एआई-जनरेटेड तस्वीरों और दिल्ली पुलिस पर लगाए जा रहे आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पुलिस बल पूरी तरह से संवेदनशील और पेशेवर है और जनता को सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों से सावधान रहने की जरूरत है।
#WATCH | On women protestors objecting to male police personnel, Delhi Police DCP Shrishti Pandey says, "Our force is extremely professional. We are highly sensitised right down to the level of constables. It is a very sensitised force; we know exactly how to deal with individuals of different genders. There are strict guidelines in place. When we brief the force on the ground, we give clear instructions that only female police personnel will handle female protesters, while male personnel will deal with male protesters. On allegations levelled against police personnel, the DCP says, "We are present on the ground, and as officers, we ensure that all legal obligations are met and that no illegal or unnecessary actions take place. Therefore, the allegations being circulated on social media are deliberate and used to defame Delhi Police."— ANI (@ANI) October 8, 2026विज्ञापन
एआई और फेक न्यूज पर चेतावनी
डीसीपी ने कहा कि आज के समय में एआई टूल्स का इस्तेमाल करके फर्जी तस्वीरें और वीडियो बनाना बहुत आसान हो गया है। कोई दूर बैठकर भी ऐसी सामग्री तैयार कर सकता है जो विरोध प्रदर्शनों के नाम पर लोगों को प्रभावित और भ्रमित कर सके। उन्होंने जनता से अपील की कि सोशल मीडिया पर किसी भी खबर को बिना पुष्टि किए आगे शेयर न करें।
पारदर्शिता और आधिकारिक जानकारी
उन्होंने जोर देकर कहा कि दिल्ली पुलिस एक बेहद पारदर्शी बल है। पुलिस जनता तक सही समय पर सटीक जानकारी पहुंचाने के लिए अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स का उपयोग करती है।
महिला सुरक्षा और पुलिस के नियम
महिला प्रदर्शनकारियों द्वारा पुरुष पुलिसकर्मियों पर आपत्ति जताने के मामलों पर डीसीपी ने कहा कि दिल्ली पुलिस का बल पूरी तरह से प्रशिक्षित और संवेदनशील है। मैदान पर स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं कि महिला प्रदर्शनकारियों को केवल महिला पुलिसकर्मी ही संभालेंगी, जबकि पुरुष पुलिसकर्मी पुरुष प्रदर्शनकारियों से निपटेंगे।
बदनाम करने की साजिश
डीसीपी ने स्पष्ट किया कि धरातल पर अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कानूनी नियमों का पालन हो और कोई भी अनावश्यक या अवैध कार्रवाई न हो। सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह से निराधार हैं और दिल्ली पुलिस को बदनाम करने की एक सोची-समझी साजिश हैं।