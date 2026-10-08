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दिल्ली थप्पड़ कांड: मंत्री प्रवेश वर्मा मामले में हाईकोर्ट सख्त, पुलिस से मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट

Thu, 08 Oct 2026 01:54 PM IST
Rahul Kumar Tiwari अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Thu, 08 Oct 2026 01:54 PM IST
सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंत्री प्रवेश वर्मा पर आप कार्यकर्ता को थप्पड़ मारने के आरोप से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। न्यायमूर्ति सचिन दत्त ने पुलिस को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। 

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Delhi High Court sought police report regarding incident where Parvesh Verma allegedly slapped an AAP worker
प्रवेश वर्मा थप्पड़ कांड पर हाईकोर्ट का रुख - फोटो : अमर उजाला

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दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा पर आम आदमी पार्टी (आप) कार्यकर्ता साहिब सिंह को थप्पड़ मारने के आरोप से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। न्यायमूर्ति सचिन दत्त ने मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस को अब तक हुई कार्रवाई की स्थिति बताने वाली रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। 

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क्या है दिल्ली का थप्पड़ कांड
आम आदमी पार्टी (आप) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा सड़क निर्माण में कथित भ्रष्टाचार पर सवाल पूछ रहे एक युवक को थप्पड़ मारते नजर आ रहे। इस घटना के सामने आने के बाद दिल्ली की सियासत गरमा गई। आप नेता भाजपा पर लगातार हमलावर रहे। वहीं आज दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।

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