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दिल्ली: सीईसी के खिलाफ जंतर-मंतर पर पुलिस ने नहीं दी अनुमति, यूथ कांग्रेस पहुंची हाईकोर्ट; कल सुनवाई

Thu, 08 Oct 2026 02:52 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 08 Oct 2026 02:52 PM IST
सार

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस से भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) को अनुमति नहीं मिली। जिसके बाद आईवाईसी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची।

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Indian Youth Congress moves Delhi High Court against Delhi Police order jantar mantar protest
जंतर-मंतर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को भारतीय युवा कांग्रेस की एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दी। यह याचिका मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति न मिलने के संबंध में है। न्यायालय इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को करेगा।
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