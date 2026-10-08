दिल्ली: सीईसी के खिलाफ जंतर-मंतर पर पुलिस ने नहीं दी अनुमति, यूथ कांग्रेस पहुंची हाईकोर्ट; कल सुनवाई
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 08 Oct 2026 02:52 PM IST
सार
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस से भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) को अनुमति नहीं मिली। जिसके बाद आईवाईसी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची।
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विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को भारतीय युवा कांग्रेस की एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दी। यह याचिका मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति न मिलने के संबंध में है। न्यायालय इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को करेगा।
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News Alert ! Delhi HC agrees to hear on Friday plea by Indian Youth Congress seeking permission to protest against CEC Gyanesh Kumar at Jantar Mantar— Press Trust of India (@PTI_News) October 8, 2026
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