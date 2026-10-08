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सीजेपी का प्रदर्शन: 20 जुलाई को विरोध में हुई हिंसा की जांच शुरू, पुलिस ने दर्ज किया केस; जानें कौन निशाने पर

Thu, 08 Oct 2026 01:06 PM IST
Akash Dubey अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: Akash Dubey Updated Thu, 08 Oct 2026 01:06 PM IST
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CJP protest Probe into violence during the July 20 protest begins
सीजेपी प्रदर्शन - फोटो : ANI/ सोशल मीडिया

नई दिल्ली में 20 जुलाई को सीजेपी के विरोध-प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शुरू कर दी है। इस संबंध में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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पुलिस पर हमला और तोड़फोड़ करने वालों की जांच
जांच में हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों की भूमिका और इस बात की पड़ताल की जाएगी कि क्या हिंसा पूर्व नियोजित थी या प्रदर्शन स्थलों पर आपराधिक तत्वों ने प्रवेश किया था। पुलिसकर्मियों पर कथित हमले, तोड़फोड़ और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, जिसमें पुलिस वाहनों को क्षति पहुंचाना भी शामिल है, की भी जांच की जाएगी।

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दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई की हिंसा से संबंधित 17 एफआईआर पहले ही रद्द कर दी हैं।

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