सीजेपी का प्रदर्शन: 20 जुलाई को विरोध में हुई हिंसा की जांच शुरू, पुलिस ने दर्ज किया केस; जानें कौन निशाने पर

पुलिस पर हमला और तोड़फोड़ करने वालों की जांच

जांच में हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों की भूमिका और इस बात की पड़ताल की जाएगी कि क्या हिंसा पूर्व नियोजित थी या प्रदर्शन स्थलों पर आपराधिक तत्वों ने प्रवेश किया था। पुलिसकर्मियों पर कथित हमले, तोड़फोड़ और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, जिसमें पुलिस वाहनों को क्षति पहुंचाना भी शामिल है, की भी जांच की जाएगी।