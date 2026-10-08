Delhi NCR News: तिल की उन्नत खेती पर प्रशिक्षण

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रबूपुरा। विकासखंड जेवर के गांव मोहम्मदपुर में तिल की फसल को लेकर किसान प्रक्षेत्र दिवस आयोजित किया गया। कार्यक्रम एमिटी कृषि प्रसार सेवा केंद्र (एसीएईएस), एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत अखिल भारतीय समन्वय तिल एवं नाइजर परियोजना, जबलपुर के सहयोग से किया। इसमें करीब 40 किसानों ने भाग लिया। डॉ. नीतू सिंह ने तिल की वैज्ञानिक एवं उन्नत खेती की जानकारी देते हुए बेहतर उत्पादन के लिए वैज्ञानिक तकनीक अपनाने पर जोर दिया। वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी रोशन लाल ने कार्यक्रम के उद्देश्य बताए। विशेषज्ञ जितेंद्र कुमार व प्रवीण कुमार ने रोग-कीट नियंत्रण, फसल अवशेष प्रबंधन और रबी सीजन के बीजों की जानकारी दी। किसानों ने अपनी समस्याएं और अनुभव साझा किए।

संवाद न्यूज एजेंसी