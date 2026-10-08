फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Training on advanced sesame cultivation

Delhi NCR News: तिल की उन्नत खेती पर प्रशिक्षण

Thu, 08 Oct 2026 06:01 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 06:01 PM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


रबूपुरा। विकासखंड जेवर के गांव मोहम्मदपुर में तिल की फसल को लेकर किसान प्रक्षेत्र दिवस आयोजित किया गया। कार्यक्रम एमिटी कृषि प्रसार सेवा केंद्र (एसीएईएस), एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत अखिल भारतीय समन्वय तिल एवं नाइजर परियोजना, जबलपुर के सहयोग से किया। इसमें करीब 40 किसानों ने भाग लिया। डॉ. नीतू सिंह ने तिल की वैज्ञानिक एवं उन्नत खेती की जानकारी देते हुए बेहतर उत्पादन के लिए वैज्ञानिक तकनीक अपनाने पर जोर दिया। वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी रोशन लाल ने कार्यक्रम के उद्देश्य बताए। विशेषज्ञ जितेंद्र कुमार व प्रवीण कुमार ने रोग-कीट नियंत्रण, फसल अवशेष प्रबंधन और रबी सीजन के बीजों की जानकारी दी। किसानों ने अपनी समस्याएं और अनुभव साझा किए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed