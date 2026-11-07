जेएनयू में खूनी संघर्ष: छात्र पर चापड़ से सिर-चेहरे पर वार, एक आंख की रोशनी गई; हिंसा की वजह लड़की से दोस्ती

सौरभ और लड़की की दोस्ती से थी अजय को आपत्ति

जेएनयू के छात्र अजय को इस दोस्ती पर आपत्ति थी। वह जेएनयू से एमए कर रहा है और द्वितीय वर्ष का छात्र है। छात्रा से दोस्ती को लेकर सौरभ व अजय में गुरुवार को झगड़ा हो गया। जल्द ही ये झगड़ा हिंसक हो गया और अजय ने सौरभ पर चापड़ से हमला कर दिया। सौरभ के सिर, हाथ और आंख आदि जगहों पर गंभीर चोटें लगी हैं। उसे एम्स के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। यहां पर डाक्टरों ने पुलिस को बताया कि सौरभ की एक आंख की रोशनी चली गई है और अब इस आंख से नहीं देख पाएगा। शनिवार शाम तक सौरभ का ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है।