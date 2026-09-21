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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi | A major house robbery took place in the Sainik Bazar area of Sangam Vihar on Sunday night.

दिल्ली: संगम विहार में बीती रात बड़ी डकैती, पुलिस टीमें मौके पर, छानबीन शुरू

Mon, 21 Sep 2026 04:31 AM IST
दुष्यंत शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Mon, 21 Sep 2026 04:31 AM IST
सार

दिल्ली पुलिस, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम के साथ सबूत जुटाने के लिए घटनास्थल पर पहुंची है।

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Delhi | A major house robbery took place in the Sainik Bazar area of Sangam Vihar on Sunday night.
demo - फोटो : एएनआई

विस्तार
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रविवार रात संगम विहार के सैनिक बाजार इलाके में एक बड़ी डकैती हुई। दिल्ली पुलिस, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम के साथ सबूत जुटाने के लिए घटनास्थल पर पहुंची है। मामले की जांच शुरू हो गई है।

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पीड़िता मोमिना ने बताया कि मेरा सबसे बड़ा बेटा घर पर था। मेरे पति सुबह ही निकल गए थे। हम अपनी पोती का जन्मदिन मनाने सुंदर नर्सरी गए थे। फिर हम डिनर के लिए लाजपत नगर गए। इसके बाद, जब हम निकलने की तैयारी कर रहे थे, तो मेरी बेटी ने कहा कि घर लौटने से पहले हमें केक काटना चाहिए। इसलिए, हम हौज खास गए। मेरे बेटे को कहीं जाना था, तो वह चला गया, और मैंने अपने पति को फोन किया। उन्होंने कहा कि वे लगभग 30-45 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। मैंने उनसे कहा कि हमें थोड़ी देर हो रही है। उसी 45 मिनट के दौरान यह घटना हुई।



बकौल मोमिना जब मेरे पति (घर) पहुंचे, तो उन्होंने मुझे फोन किया। मैं तब भी रास्ते में थी, सैनी फार्म के पास। उन्होंने पूछा, 'क्या तुमने ऊपर वाला गेट या दूसरा गेट खुला छोड़ दिया था?' मैंने कहा, 'नहीं, फरदीन, मेरा सबसे बड़ा बेटा वहां था; उसने जरूर लॉक किया होगा।' 

उन्होंने कहा, 'सब कुछ खुला पड़ा है; शीशा टूटा हुआ है, ऊपर वाला गेट टूटा हुआ है, और ड्रेसिंग एरिया और बाकी चीज़ों के लॉक तोड़ दिए गए हैं।'... मेरी बहू की चेन और कैश, उसकी चूड़ियाँ, मेरी चूड़ियाँ, और मेरी बेटियों की ज्वेलरी, सब कुछ गायब था... मैं अभी कुछ नहीं कह सकती; यह पुलिस का काम है। वे पता लगाएँगे कि यह किसने किया..."

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