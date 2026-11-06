Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   IIT will develop talent in the field of AI

Delhi NCR News: एआई के क्षेत्र में प्रतिभाएं तैयार करेगा आईआईटी

Fri, 06 Nov 2026 08:14 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 08:14 PM IST
विज्ञापन
एआई और शोध शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वॉलमार्ट ग्लोबल टेक के साथ चार साल की साझेदारी
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली के यार्डी स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) ने एआई और शोध को बढ़ावा देने के लिए वॉलमार्ट ग्लोबल टेक के साथ चार साल की साझेदारी की है। इसके तहत एआई मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के क्षेत्र में शोध, शिक्षा और कुशल प्रतिभाओं को तैयार करने पर काम किया जाएगा। इस पर करीब नौ करोड़ रुपये खर्च होंगे। छात्रों को विशेष फेलोशिप भी दी जाएगी। इसके अलावा शिक्षकों के प्रशिक्षण और संकाय विकास के कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि एआई की शिक्षा आईआईटी परिसर से बाहर भी पहुंच सके। संस्थान में शोध के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और कुशल एआई पेशेवरों की नई पीढ़ी तैयार करने पर भी जोर रहेगा। डीन (कॉरपोरेट रिलेशंस) प्रो. जयंत जैन ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से शोध, उद्योग और समाज को बदल रहा है। ऐसे में उद्योगों के साथ साझेदारी से उन्नत शोध, नवाचार और तकनीक आधारित उद्यमिता को मजबूती मिलेगी। यार्डी स्कूल ऑफ एआई के प्रमुख प्रो. चेतन अरोड़ा ने कहा कि इस सहयोग से शोध का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed