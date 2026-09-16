Gurugram News: सुलेख के जरिए नौनिहालों ने दिखाई हिंदी लेखन की प्रतिभा

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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर हरियाणा मौलिक शिक्षा विभाग, गुरुग्राम की ओर से निपुण हरियाणा मिशन के तहत सत्या स्कूल, साउथ सिटी में जिला स्तरीय हिंदी सुलेख प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें कक्षा तीसरी से पांचवीं तक के 120 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का आयोजन सांस्कृतिक गौरव संस्था के सहयोग से किया गया।जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुमिता रांगी ने बताया कि स्कूल, क्लस्टर और ब्लॉक स्तर पर प्रतियोगिताओं के बाद जिला स्तर पर आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि बढ़ाने के साथ उनके लेखन कौशल को निखारना है। निपुण मिशन के नोडल अधिकारी मनोज कुमार लाकड़ा ने बताया कि जिले में स्कूल स्तर से जिला स्तर तक करीब 40 हजार विद्यार्थियों ने हिंदी सुलेख प्रतियोगिता में भाग लिया। जिला स्तर पर चयनित 120 विद्यार्थियों में प्रत्येक कक्षा के तीन श्रेष्ठ विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। उनके कक्षा अध्यापकों को भी प्रशस्ति पत्र दिए गए। सभी प्रतिभागियों को कॉपी, पेन, पेंसिल समेत अन्य लेखन सामग्री वितरित की गई।सांस्कृतिक गौरव संस्था के प्रधान सुभाष चंद सिंगला ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सुलेख से बच्चों की भाषा समझ और लेखन क्षमता बेहतर होती है। कार्यक्रम का संचालन एबीआरसी सोनम यादव ने किया।