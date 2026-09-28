Gurugram News: विहान बने सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज

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गुरुग्राम। एमएस क्रिकेट अकादमी के मैदान पर सोमवार को एमएस क्रिकेट अकादमी और सत्य स्कूल के बीच 25 ओवर का मैच खेला गया। इसमें सत्य स्कूल की टीम ने एमएस क्रिकेट अकादमी की टीम को 60 रन से हराया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सत्य स्कूल की टीम ने 24 ओवर में 226 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी एमएस अकादमी की टीम 22.5 ओवरों में 166 रन ही बना सकी। सत्य स्कूल की ओर से विहान को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और चिराग को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया। संवाद