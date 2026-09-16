Gurugram News: ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में युवक की मौत

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सोहना। कस्बे में बुधवार की सुबह तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतक के भाई शरफू की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ सोहना सिटी थाने में सड़क हादसे में मौत संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।मृतक युवक की पहचान शौकीन निवासी सोहना ढाणी के रूप में हुई है। वह सोहना ढाणी में मीट बिक्री का व्यापार करता था। मृतक के भाई शरफू ने पुलिस को बताया कि बुधवार की सुबह करीब 9.45 बजे कस्बे में विशाल मेगा मार्ट के सामने पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार ट्रक चालक ने उसके भाई की बाइक को टक्कर मार दी थी। टक्कर लगने से उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को सोहना के नागरिक अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।जांच अधिकारी हरिओम ने बताया कि मृत युवक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। आरोपी ट्रक चालक की गिरफ्तारी व ट्रक की पहचान के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द ही ट्रक चालक को गिरफ्तार करके आगामी कार्रवाई की जाएगी।