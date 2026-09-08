Gurugram News: फिर सताने लगी गर्मी
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 06:43 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 06:43 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
मानेसर। बारिश रुकने के बाद मिलेनियम सिटी में एक बार फिर गर्मी और उमस बढ़ने लगी है। मंगलवार सुबह से ही तेज धूप रही। इसके कारण सोमवार के मुकाबले दिनभर ज्यादा उमस महसूस हुई। तेज धूप की वजह से लोगों को घर से बाहर निकलने में परेशानी हुई। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद तापमान में कुछ गिरावट आई थी। मौसम ठंडा होने से लोगों को गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिली थी। अब बारिश का दौर रुक गया है, जिससे तापमान फिर बढ़ने लगा है।
मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस रहा। दिनभर तेज धूप रहने से गर्मी का असर ज्यादा महसूस हुआ। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में बारिश की संभावना कम है। मौसम साफ और शुष्क रहने के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही उमस भी बढ़ेगी। ऐसे में लोगों को आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम है।
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मानेसर। बारिश रुकने के बाद मिलेनियम सिटी में एक बार फिर गर्मी और उमस बढ़ने लगी है। मंगलवार सुबह से ही तेज धूप रही। इसके कारण सोमवार के मुकाबले दिनभर ज्यादा उमस महसूस हुई। तेज धूप की वजह से लोगों को घर से बाहर निकलने में परेशानी हुई। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद तापमान में कुछ गिरावट आई थी। मौसम ठंडा होने से लोगों को गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिली थी। अब बारिश का दौर रुक गया है, जिससे तापमान फिर बढ़ने लगा है।
मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस रहा। दिनभर तेज धूप रहने से गर्मी का असर ज्यादा महसूस हुआ। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में बारिश की संभावना कम है। मौसम साफ और शुष्क रहने के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही उमस भी बढ़ेगी। ऐसे में लोगों को आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम है।
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