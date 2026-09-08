Gurugram News: 6 नवंबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची

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गुरुग्राम। हरियाणा में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तहत मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और दावे-आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए 12, 13, 26 और 27 सितंबर को विशेष अभियान दिवस आयोजित किए जाएंगे। इन दिनों सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मौजूद रहेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि एसआईआर के तहत दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। प्राप्त दावे-आपत्तियों का निपटारा 28 अक्टूबर तक किया जाएगा। इसके बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 नवंबर को होगा। ब्यूरो