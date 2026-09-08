Gurugram News: विकास का फ्यूज उड़ा, हाईमास्ट लाइट की बत्ती गुल

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पटौदी। नगरपरिषद के अंतर्गत पटौदी के मुख्य चौक पर पिछले छह माह से भी ज्यादा समय से हाईमास्ट लाइट खराब है। इसके चलते दिन ढलने के साथ ही यहां अंधेरा छा जाता है। इससे वाहन चालकों सहित पैदल गुजरने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अंधेरे में वाहन चालकों को सड़क के गड्ढे भी दिखाई नहीं देते। ऐसे में दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। इलाके के दुकानदार सीताराम खुराना, हरजीत सिंह, रामकिशन, मनमोहन सिंह आदि का कहना है कि मुख्य चौक पर हाईमास्ट लाइट खराब है। इसके चलते शाम ढलते ही दुकानों और बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही कम हो जाती है। इससे दुकानदारों का रोजगार भी प्रभावित हो रहा है। नगरपरिषद के कार्यकारी अधिकारी (ईओ) संदीप मलिक ने बताया कि मेरे संज्ञान में अभी आया है। चेक कराकर हाईमास्ट लाइट को जल्द चालू कराया जाएगा। संवाद