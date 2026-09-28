Gurugram News: नगर निगम की आठवीं बैठक एक को
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 07:28 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 07:28 PM IST
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गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम के सदन की आठवीं सामान्य बैठक एक अक्तूबर को आयोजित की जाएगी। यह बैठक सुबह 11 बजे निगम कार्यालय के सम्मेलन कक्ष, तृतीय तल, सेक्टर-34 में होगी। महापौर कार्यालय के निर्देशों के बाद यह निर्णय लिया गया है। बैठक का मुख्य एजेंडा वित्त एवं संविदा समिति के एक रिक्त पद को भरने के लिए चुनाव कराना है। यह चुनाव हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 40 (3) और हरियाणा नगर निगम बिजनैस बाई लाज 2009 की धारा 36 के प्रावधानों के तहत होगा। इसके अतिरिक्त, 11 सितंबर 2026 को हुई सातवीं सामान्य बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की जाएगी। ब्यूरो
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