Gurugram News: टीम डी अजय ने 63 रनों से जीता मुकाबला

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गुरुग्राम। चैंपियन स्पोर्ट्स बॉक्स में शनिवार को आयोजित इक्विया बॉक्स क्रिकेट के लीग मुकाबले में टीम डी अजय ने टीम ध्रुव को 63 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम डी अजय ने सात ओवर में बिना विकेट खोए 107 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम ध्रुव की टीम सात ओवर में एक विकेट खोकर 44 रन ही बना सकी। शानदार बल्लेबाजी के लिए राजत मलान को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। संवाद